سلامي: إيران في أحسن أحوالها من حيث القوة.. ولديها تأثير عالمي

وخلال كلمةٍ له في وزارة الخارجية الإيرانية، أضاف سلامي أنّ "إيران لديها عناصر تأثير قوة عالمية، ولا يُمكن لأحد أن ينكر ذلك"، مشدداً على أنّ "العقوبات الأميركية على البلاد فقدت معناها".

وأشار إلى أنّ "الدفاع اليوم عن البلاد لا يجري فقط من على الحدود، بل يجب الذهاب إلى أبعد من ذلك".

كما أوضح سلامي أنّ إيران "أرادت القيام بعمل تاريخي عبر عملية الوعد الصادق"، التي استهدفت الاحتلال الإسرائيلي بعشرات الصواريخ والمسيّرات، رداً على عدوانه ضد القنصلية الإيرانية في دمشق.

آفاق سياسية جديدة

وتحدّث سلامي، في السياق، عن إنجازات الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته الشهيد حسين أمير عبد اللهيان، مشدداً على "تمكّنهما من فتح آفاق سياسية جديدة في العالم".

وأضاف أنّ أمير عبد اللهيان "نجح في تطوير دبلوماسية المقاومة"، لافتاً إلى أنّ "الأعداء كانوا يحترمونه لصدقه".

وأردف بالقول إنّ أمير عبد اللهيان هو "شهيد الوعد الصادق، إذ لا شيء سوى الشهادة يمكن أن يُكافأ به لقاء أعماله الجهادية".

واستشهد رئيسي وأمير عبد اللهيان، ومرافقون لهما، في حادثة تحطم مروحية كانت تقلّهم في أجواء أذربيجان الشرقية، في أيار/مايو الماضي.