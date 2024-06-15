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السبت 15 حزيران 2024 ساعة 15:28

الافراج عن المواطن الايراني 'حميد نوري' المعتقل في السويد

الافراج عن المواطن الايراني
واضاف غريب ابادي ان نوري سيصل الى ايران خلال الساعات المقبلة.
 
واضاف ان هذا النجاح يعود لجهود زملائي في القضاء ووزارة الإعلام ووزارة الخارجية، وخاصة الشهيد أمير عبد اللهيان.
 
على الصعيد نفسه اصدرت وزراة الخارجية العمانية بيانا جاء فيه انه تنفيذاً لأوامر السلطان هيثم بن طارق، واستجابة لدعوات الحكومتين الإيرانية والسويدية لحل مشاكل المواطنين المسجونين في هذين البلدين، أدت جهود الحكومة العمانية إلى اتفاق تبادل بين البلدين بلدان.
 
وبناء على ذلك، تم نقل المواطنين الإيرانيين والسويديين المسجونين إلى مسقط اليوم السبت 15 يونيو، وسيتم نقلهم إلى بلديهما خلال ساعات قليلة.
 
واعتقل نوري بمطار أرلاندا في ستوكهولم في 9 نوفمبر 2019، وفي 14 يوليو 2022، حُكم عليه بالمؤبد، وترحيله من السويد، بعد سجنه.
 
يشار الى ان المحكمة السويدية قامت باعتقال حميد نوري بمزاعم واهية صادرة عن اشخاص وزمرة ارهابية اقترفت على مدى عقود من الزمن، ابشع الاعمال الارهابية والمعادية للانسانية ضد الشعبين الايراني والعراقي.
رقم : 1141930
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