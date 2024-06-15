"اتفاق مبدئي" في الاتحاد الأوروبي لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا

وبحسب البيان الذي أصدرته، أمس الجمعة، أكدت الرئاسة أنّ "السفراء اتفقوا من حيث المبدأ على أطر التفاوض الخاصة بمفاوضات انضمام البلدين، وأنّها ستدعو إلى عقد أول المؤتمرات بين الحكومات في الـ25 من هذا الشهر".

وستتم الموافقة على هذا القرار رسمياً خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، سيُعقد يوم الجمعة المقبل، أي في الـ21 من حزيران/يونيو.

ويتطلّب هذا الأمر موافقة البرلمان الهولندي أيضاً، علماً بأنّ هولندا عارضت منح أوكرانيا ترشيحاً للانضمام إلى الاتحاد سابقاً.

بدوره، رحّب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، مؤكداً "دعم البلدين في طول الطريق إلى العضوية".

يُذكر أنّ أوكرانيا ومولدوفا تقدّمتا بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بُعيد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في شباط/فبراير 2022.

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، اتخذ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي قراراً مهّد الطريق أمام انطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتل، لكنّ هنغاريا أخّرت بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، معتبرةً أنّ كييف "لم تُلبِّ الشروط المطلوبة لإطلاق المفاوضات".

ولاحقاً، في الـ7 من حزيران/يونيو الجاري، قالت المفوضية الأوروبية إنّ أوكرانيا ومولدوفا "استوفتا كلّ المتطلبات الأساسية لبدء المفاوضات رسمياً". ويشكّل بدء المفاوضات الخطوة الأولى في عملية انضمام طويلة، ستستغرق سنوات.