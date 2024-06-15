عدوان الاحتلال على الضفة الغربية متواصل.. والمقاومون يتصدون للاقتحامات

كما نقلت عن اقتحام قوات الاحتلال سبسطية غربي نابلس بالضفة الغربية، وإطلاقها الغاز المسيل للدموع والرصاص باتجاه المواطنين.

وكانت قواتُ الاحتلال قد داهمت عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وسط اعتداءات واعتقالات، فجر اليوم السبت.

من جهتها، كتائب شهداء الأقصى - جنين، أعلنت خوض مقاتليها اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة كفردان، بالأسلحة الرشاشة و العبوات المتفجرة.

ونقل ناشطون فلسطينيون، أخباراً عن تصدي فصائل المقاومة لاقتحامات "الجيش" الإسرائيلي، إذ أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال على شارع حيفا بمدينة جنين، في حين خاض المقاومون اشتباكاتٍ عنيفة في بلدة كفردان غرب المدينة.

وانطلقت صفارات الإنذار في حاجز سالم الإسرائيلي، قرب جنين، بعد أن استهدفه المقاومون بالرصاص.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين عن تصديها لقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة كفردان، بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة.

كما اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال، في بلدة بيتا، جنوبي مدينة نابلس، في حين اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة.

كما اقتحمت قواتُ الاحتلال مدينة دورا جنوبي مدينة الخليل، وبلدة عزون شرق قلقيلية، وحي المصايف، وبلدة أم صفا في رام الله، وبلدة جيوس شمال قلقيلية، وبلدة العيساوية في القدس المحتلة.

وفي اقتحام لمخيم الجلزون، شمالي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فوزي دغمش، وهو مواطن من غزة، كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابتين في المخيم، إحداهما حرجة بالرأس، والثانية بشظايا الرصاص في البطن.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس الجمعة، بإصابة جندي إسرائيلي بجروح بعد تعرضه لعملية دهس، قرب قرية رنتيس، غربي رام الله، في الضفة الغربية.

وأقرّ "جيش" الاحتلال، في بيان، بإصابة الجندي من دون أن يذكر مدى خطورة الإصابة، مشيراً إلى أنّه يلاحق السيارة، وأن الجهات المعنية تفحص تفاصيل الحادث.