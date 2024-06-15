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السبت 15 حزيران 2024 ساعة 16:14

بعد إقرار الاحتلال بمقتل 8 جنود في رفح.. "القسّام" تكشف تفاصيل كمين نفّذته فجر يوم عرفة

بعد إقرار الاحتلال بمقتل 8 جنود في رفح.. "القسّام" تكشف تفاصيل كمين نفّذته فجر يوم عرفة
وفي التفاصيل التي كشفتها كتائب القسّام، فقد استهدفت برج جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، ما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل ومصاب.
 
وفور وصول قوة بهدف إنقاذ أفراد الطاقم، استهدف المجاهدون ناقلة جند من نوع "نمر"، بقذيفة "الياسين 105"، ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها.
 
واستهدفت كتائب القسّام جرافةً إسرائيليةً من نوع "D9"، بقذيفة "الياسين 105"، في الحي السعودي في تل السلطان.
 
وفي المنطقة نفسها، استهدفت كتائب شهداء الأقصى آليةً عسكريةً تابعةً للاحتلال، بقذيفة "R.P.G - 85".
 
كما قصفت، بوابل من قذائف "الهاون" من عيار 60 ملم، مقرّ القيادة والسيطرة التابع للاحتلال والآليات الإسرائيلية المتوغلة في شرقي حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة، بقذائف "الهاون".
 
أما في شرقي حي الزيتون، فقصفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تموضعاً لجنود إسرائيليين بقذائف "الهاون"، وذلك في محيط مسجد سعد.
 
في غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد توثّق قنصها جندياً إسرائيلياً في "نتساريم"، جنوبي غربي مدينة غزة.
 
وفي إطار التعاون بين مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، قصفت كتائب القسّام، بالاشتراك مع سرايا القدس، موقع "صوفا" العسكري الإسرائيلي برشقة صاروخية.
 
وقصفت سرايا القدس، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي، برشقة صاروخية.
 
ويأتي ذلك بينما تواصل المقاومة في قطاع غزة التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ولاسيما في رفح، جنوبي القطاع، حيث تستمر الاشتباكات الضارية، بحسب ما أكده مصدر.
 
وفي كيان الاحتلال، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق عن وقوع حادث صعب وقاسٍ في رفح، فجر اليوم، حيث قُتل 8 جنود، بينهم ضابط، تابعين لسلاح الهندسة في "الجيش" الإسرائيلي احتراقاً، في جنوبي قطاع غزة.
 
وفي التفاصيل التي أوردها موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي، فقد تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع على آلية من نوع "نمر"، ما أدى إلى انفجارها فوراً واشتعالها، واحتراقها كلياً مع الجنود الـ8 داخلها، ما أدى إلى مقتلهم فوراً.
 
وأكد موقع "إسرائيل بلا رقابة" أنّ عائلات القتلى أُبلغت بمقتل أبنائها، الذين يُعتمد عليهم في نسف المنازل وحرقها.
 
وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى وقوع جرحى في المعارك الدائرة في جنوبي القطاع، لافتاً إلى أنّ مروحيات تحمل جنوداً مصابين في أحداث أخرى، غير ذلك الذي قُتل فيه الجنود الـ8.
 
رقم : 1141939
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