ثلاث مجازر إسرائيلية في قطاع غزة.. وحصيلة الشهداء تصل إلى 37296

ورصدت الوزارة في تقريرها، اليوم السبت، أنّ الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات وصل منها إلى المستشفيات 30 شهيداً و95 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت إلى أنّ عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، بينما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّ عدد الشهداء من الطواقم الطبية وصل إلى 498 شهيداً منذ بداية العدوان.

من جهته، أفاد مراسل الميادين، بأنّ مسيّرات للاحتلال تستهدف سيارات الإسعاف والإعلاميين الذين يحاولون دخول مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مستمر على المدينة والاستهدافات تطال خيام النازحين.

برنامج الأغذية يحذّر من مستويات كارثية للجوع في جنوبي غزة

وبينما يواصل الاحتلال حرب الإبادة ضدّ القطاع، متعمداً تجويع أهله، حذّر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، من أنّ استمرار الحرب يجعل توصيل المساعدات الغذائية في القطاع "أمراً مستحيلاً".

وأبدى البرنامج خشيته أن يشهد جنوبي غزة قريباً مستويات الجوع الكارثية نفسها التي تم تسجيلها سابقاً في المناطق الشمالية، مشيراً إلى أنّ الخسائر في صفوف المدنيين مدمّرة، مع تصاعد القتال في جنوبي القطاع ووسطه.

وشدّد البرنامج على ضرورة "تحسين تقديم المساعدات في الشمال وتوسيع نطاقها لضمان إمدادات الأغذية"، مضيفاً أنّ الوصول إلى المياه النظيفة والرعاية الصحية والوقود اللازم للمخابز والإمدادات الطبية ضروري أيضاً لتحقيق أمن غذائي مستقر.