الصفحة الرئيسية
0
السبت 15 حزيران 2024 ساعة 17:08

ثلاث مجازر إسرائيلية في قطاع غزة.. وحصيلة الشهداء تصل إلى 37296

ثلاث مجازر إسرائيلية في قطاع غزة.. وحصيلة الشهداء تصل إلى 37296
ورصدت الوزارة في تقريرها، اليوم السبت، أنّ الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات وصل منها إلى المستشفيات 30 شهيداً و95 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
 
وأشارت إلى أنّ عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، بينما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 
من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّ عدد الشهداء من الطواقم الطبية وصل إلى 498 شهيداً منذ بداية العدوان.
 
من جهته، أفاد مراسل الميادين، بأنّ مسيّرات للاحتلال تستهدف سيارات الإسعاف والإعلاميين الذين يحاولون دخول مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مستمر على المدينة والاستهدافات تطال خيام النازحين.
 
برنامج الأغذية يحذّر من مستويات كارثية للجوع في جنوبي غزة
وبينما يواصل الاحتلال حرب الإبادة ضدّ القطاع، متعمداً تجويع أهله، حذّر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، من أنّ استمرار الحرب يجعل توصيل المساعدات الغذائية في القطاع "أمراً مستحيلاً".
 
وأبدى البرنامج خشيته أن يشهد جنوبي غزة قريباً مستويات الجوع الكارثية نفسها التي تم تسجيلها سابقاً في المناطق الشمالية، مشيراً إلى أنّ الخسائر في صفوف المدنيين مدمّرة، مع تصاعد القتال في جنوبي القطاع ووسطه.
 
وشدّد البرنامج على ضرورة "تحسين تقديم المساعدات في الشمال وتوسيع نطاقها لضمان إمدادات الأغذية"، مضيفاً أنّ الوصول إلى المياه النظيفة والرعاية الصحية والوقود اللازم للمخابز والإمدادات الطبية ضروري أيضاً لتحقيق أمن غذائي مستقر.
 
رقم : 1141941
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرب الاقتصادية بين صنعاء وعدن... خيوط متشابكة بأيدٍ أجنبية جديدة
الحرب الاقتصادية بين صنعاء وعدن... خيوط متشابكة بأيدٍ أجنبية جديدة
ما هي عواقب حرب الكيان الصهيوني مع حزب الله في لبنان؟
ما هي عواقب حرب الكيان الصهيوني مع حزب الله في لبنان؟
15 حزيران 2024
سلامي: إيران في أحسن أحوالها من حيث القوة.. ولديها تأثير عالمي
سلامي: إيران في أحسن أحوالها من حيث القوة.. ولديها تأثير عالمي
15 حزيران 2024
قائد الثورة الإسلامیة يحث على المشاركة الواسعة في الانتخابات
قائد الثورة الإسلامیة يحث على المشاركة الواسعة في الانتخابات
15 حزيران 2024
إيران: رسالة من قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي إلى حجاج بيت الله الحرام
إيران: رسالة من قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي إلى حجاج بيت الله الحرام
15 حزيران 2024
مسيرات مليونية كبرى في صعدة إسنادا لفلسطين
مسيرات مليونية كبرى في صعدة إسنادا لفلسطين
14 حزيران 2024
الفياض: الحشد الشعبي يتبنى أهداف الحكومة ويدافع عن سياساتها
الفياض: الحشد الشعبي يتبنى أهداف الحكومة ويدافع عن سياساتها
14 حزيران 2024
المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع للاحتلال.. وتجمعين لجنوده في خلة وردة و"الرمثا"
المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع للاحتلال.. وتجمعين لجنوده في خلة وردة و"الرمثا"
14 حزيران 2024
في أولى مناسك الحج.. مليونا مسلم يتدفقون إلى صعيد مشعر مِنَى لقضاء يوم "التروية"
في أولى مناسك الحج.. مليونا مسلم يتدفقون إلى صعيد مشعر مِنَى لقضاء يوم "التروية"
14 حزيران 2024
ملف التطبيع بين المغرب والاحتلال يعود للواجهة وتوسع دائرة الرفض الشعبي المغربي له
ملف التطبيع بين المغرب والاحتلال يعود للواجهة وتوسع دائرة الرفض الشعبي المغربي له
14 حزيران 2024
عدوان أميركي - بريطاني بغارتين يستهدف مديرية الصَّليْف غربي اليمن
عدوان أميركي - بريطاني بغارتين يستهدف مديرية الصَّليْف غربي اليمن
13 حزيران 2024
في اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال يكثّف قصفه على رفح ووسط قطاع غزة
في اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال يكثّف قصفه على رفح ووسط قطاع غزة
13 حزيران 2024
الأمين العام لحركة النجباء: دماء الشهيد القائد طالب عبد الله سيكون ثمنها باهظاً على الاحتلال
الأمين العام لحركة النجباء: دماء الشهيد القائد طالب عبد الله سيكون ثمنها باهظاً على الاحتلال
13 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي عواقب حرب الكيان الصهيوني مع حزب الله في لبنان؟
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين