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السبت 15 حزيران 2024 ساعة 17:14

خطيب عرفة: الحج ليس مكانا للشعارات السياسية..!

خطيب عرفة: الحج ليس مكانا للشعارات السياسية..!
ودعا المعيقلي "كل مسلم إلى عدم تمكين العابثين من محاولة التأثير في مقاصد الشرع والمحافظة على الضروريات التي تؤدي إلى سلامة الناس وانتشار الأمن" حسب تعبيره.
 
وتطرق المعيقلي إلى ما يجري في غزة وفلسطين، حين قال: "إن أهل فلسطين في أذى عدو سفك الدماء وأفسد ومنع ما يحتاجون إليه"، دون ذكر العامل الرئيسي في هذا الاجرام الا وهي أميركا وكيان الاحتلال الإسرائيلي.
 
وقال المعيقلي: "ادعوا لإخواننا في فلسطين الذين مسهم الضر وتألموا من أذى عدوهم، سفكا للدماء وإفسادا في البلاد ومنعا من ورود ما يحتاجون إليه من طعام ودواء وغذاء وكساء" دون ان يذكر ان كيان الاحتلال الإسرائيلي وأميركا هم الاساس في الدمار والاجرام.
 
وتوافد حجاج بيت الله الحرام في وقت مبكر إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات السبت، للاستماع إلى خطبة عرفة، وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً؛ اقتداءً بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.
 
وتوجه حجاج بيت الله الحرام، السبت، إلى صعيد عرفات، لأداء ركن الحج الأعظم، قبل أن يتوجهوا إلى مزدلفة.
رقم : 1141944
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