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السبت 15 حزيران 2024 ساعة 17:16

سرايا القدس تنعى شهيداً قضى باعتداء إسرائيلي جنوبي لبنان

سرايا القدس تنعى شهيداً قضى باعتداء إسرائيلي جنوبي لبنان
وذكرت السرايا، في بيان، أنّ الشهيد هو المجاهد محمد زهير خليل جلبوط "أبو خليل"  (45 عاماً)، الذي استشهد باعتداء إسرائيلي.
 
وقالت السرايا إنّ الشهيد ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي نصرةً لقطاع غزة، ضمن معركة "طوفان الأقصى"، مؤكّدةً أنّها ستبقى ثابتةً على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.
 
وكانت سرايا القدس، قد زفّت عدداً من الشهداء، الذين ارتقوا عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، منذ بدء ملحمة "طوفان الأقصى"، وآخرهم الشهداء محمود محمد بلاوني "أبو عدي" (29 عاماً)، وأحمد محمد حلاوة "أبو محمد" (28 عاماً)، ومحمد حسين جود "أبو ورد" (27 عاماً)، وجميعهم  من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود أيضاً، وارتقيا في 8 أيار/ مايو الفائت.
رقم : 1141946
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