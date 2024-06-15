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السبت 15 حزيران 2024 ساعة 17:19

السفارة الايرانية في روما تحذر بشأن تحركات الزمر المناوئة خلال الانتخابات الرئاسية

السفارة الايرانية في روما تحذر بشأن تحركات الزمر المناوئة خلال الانتخابات الرئاسية
واسترعت السفارة عبر بيان لها، انتباه المواطنين الايرانيين حيال التعاون القائم بينها وعدد من الجامعات الايطالية في سياق النشاط الاعلامي لهذه الانتخابات منوهة بان تلك الجامعات اتخذت خطوات ايجابية وبناءة في هذا الخصوص.
 
واضافت السفارة في بيانها : للاسف هناك عدد قليل من المناوئين الخونة للوطن، الذين ينشطون تحت غطاء ما يسمى بـ "مجتمع الايرانيين" وهم مفضوحون بسبب تداعيات خيانتهم امام الراي العام الايطالي ولاسيما الايرانيين القاطنين في هذا البلد، لكنهم يسعون بشتى الوسائل والضغوط والتهديد، للحؤول دون مشاركة الرعايا وطلاب الجامعات الايرانيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
وتابع البيان : يعلم جيدا المواطنون وطلاب الجامعات الاعزاء المقيمون في ايطاليا بصفتهم من الشرائح المتعلمة والمثقفة، ان الانتخابات استحقاق قانوني وطني، والسفارة الايرانية تتحمل مسؤولية الاعلام والتنفيذ حيال هذا الاستحقاق فقط.
 
وختمت : لذلك تهيب (السفارة) بالطلاب وسائر المواطنين الاعزاء الى ان يبادروا بحكمة الى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية الـ 14، والتي ستقام في 28 حزيران / يونيو الجاري بمبنى السفارة في روما والقنصلية العامة الايرانية بمدينة ميلان، ويفوتوا الفرصة على الزمر المناوئة والعميلة التي تسعى الى استغلال واثارة الاجواء ضدها.
رقم : 1141947
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