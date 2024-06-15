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السبت 15 حزيران 2024 ساعة 20:21

إعلام إسرائيلي: 8 جنود بينهم نائب قائد سرية قُتلوا حرقاً في رفح

إعلام إسرائيلي: 8 جنود بينهم نائب قائد سرية قُتلوا حرقاً في رفح
وبين القتلى الإسرائيليين الثمانية، نائب قائد سرية في لواء الهندسة 601. وقبل أيام، قُتل آمر سرية برتبة رائد مع 3 جنود آخرين، في جنوبي قطاع غزّة.
 
واليوم السبت، قتل في قطاع غزّة 10 جنود إسرائيليين، وفق الإعلام الإسرائيلي، الذي أضاف أنّ حادثةً ثانية صعبة وقعت في وسط غزّة إذ قُتل جنديان إضافيان من اللواء 179 نتيجة انفجار عبوة ناسفة كما وأصيب اثنين آخرين.
 
وبذلك يرتفع عدد قتلى "جيش" الاحتلال، منذ بداية الحرب، إلى نحو 660 ضابطاً وجندياً، بينهم 310 منذ بداية العملية البرية في قطاع غزّة، في الـ27 من تشرين الأول/أكتوبر  2023.
 
ووصف الإعلام الإسرائيلي الحادثة، التي وقعت اليوم عند الساعة 5 فجراً، بـ "الكارثة"، وقال إنّ "الُمدّرعة في حي تل السلطان غربي رفح، استُهدفت في أثناء تحرّكها".
 
وأضاف أنّ القوّة التي كانت في طريقها إلى "نقطة المكوث" انفجرت واشتعلت النيران فيها، نتيجة انفجار عبوة ناسفة. ومن المحتمل أنّ انفجارها أحدث انفجارات فرعية للمواد المتفجرة، التي كانت في حوزة القوّة الإسرائيلية. 
 
وأشار إلى أنّ الجيش استغرق ساعتين للوصول إليها، ثم قام بسحبها إلى مكانٍ آمن، وأطلق مسيّرةً محاولاً تحديد موقع المقاومين في المنطقة، "لكن هذه الخطوة لم تنجح في ذلك".
 
بدورها، قالت "كتائب القسام"، في بيانٍ، إنّ مجاهديها تمكّنوا من إيقاع قوّة إسرائيلية مُدرّعة في حقل ألغام أُعدّ مُسبقاً عند مفترق النابلسي، جنوبي غربي مدينة غزّة.
 
وأضافت أنّه "فور وصول القوّة المدرّعة إلى المكان، تمّ تفجير حقل الألغام، وجرى إيقاع القوّة بين قتيلٍ وجريح، وتمّ رصد هبوط الطيران المروحي لإجلائهما".
 
وصباح اليوم، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذها كميناً مركّباً ضدّ قوات الاحتلال في منطقة الحي السعودي في تل السلطان، غربي رفح، صبيحة يوم عرفة.
 
وأورد موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي أنّه تمّ إطلاق صاروخ مضاد للدروع على آلية من نوع "نمر"، أدّى إلى انفجارها فوراً واشتعالها، واحتراقها كلياً مع الجنود الـ8 داخلها، الأمر الذي أدى إلى مقتلهم فوراً.
 
وفي وقتٍ سابق، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنّ "10 ضباط وجنود انتحروا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وعدد منهم انتحر خلال المعارك الأخيرة".
رقم : 1141976
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