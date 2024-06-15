المشاط: نؤكد استمرار المرحلة الرابعة من حظر الملاحة حتى وقف العدوان على غزة

وأكد المشاط مساندة اليمن الكاملة للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، "حتى تحرير أرضه كاملة وطرد الغزاة وتحرير المسجد الأقصى".



كما أشاد بكل المواقف العملية المشرفة دعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني في لبنان والعراق وسوريا وإيران، مؤكداً "استمرار المرحلة الرابعة من حظر الملاحة إلى الموانئ الصهيونية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".



كذلك، أكد المشاط استمرار القوات المسلحة اليمنية في عملياتها المساندة ضد كيان الاحتلال في البر والبحر والجو.



وكان المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية العميد يحيى سريع، قد أعلن الخميس، تنفيذ 3 عمليات عسكرية في البحر الأحمر وبحر العرب، في الساعات الـ24 الماضية، انتصاراً للشعب الفلسطيني ورداً على العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن.