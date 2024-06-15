اليوم الـ 253 على اندلاع "طوفان الأقصى" والمقاومة مستمرة

وقصفت القسّام، بوابل من قذائف "الهاون" من عيار 60 ملم، مقرّ القيادة والسيطرة التابع للاحتلال والآليات الإسرائيلية المتوغلة في شرقي حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة.

وفي مدينة رفح، نفّذت القسّام كميناً مركباً ضدّ قوات الاحتلال في منطقة الحي السعودي في تل السلطان غربي المدينة، واستهدفت جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "دي 9" وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح.

كما أوضحت أنّه فور وصول قوة بهدف إنقاذ أفراد الطاقم، استهدف مقاتلوها ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105"، مما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها.

ونشرت القسّام مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود الاحتلال، وتصدي وسائط الدفاع الجوي لطائرة مروحية في محاور التقدم في مدينة رفح جنوبي القطاع.

كذلك، عرضت كتائب القسّام مشاهد تظهر استهدافها مقر قيادة الاحتلال، والقوات المتموضعة في محور "نتساريم" جنوبي مدينة غزة بصواريخ "رجوم".

أمّا في شرقي حي الزيتون، قصفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تموضعاً لجنود إسرائيليين بقذائف "الهاون"، وذلك في محيط مسجد سعد.

وأعلنت السرايا أنّها أسقطت طائرة مسيّرة لقوات الاحتلال، من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقالت إنها سيطرت عليها.

ونشر الإعلام الحربي لسرايا القدس، مشاهد توثّق قنصها جندياً إسرائيلياً في "نتساريم"، جنوبي غربي مدينة غزة.

وأعلنت السرايا أنّ مقاتليها تمكنوا فجر اليوم من استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافاه 4" بقذيفة (آر بي جي) في الحي السعودي غربي مدينة رفح.

في غضون ذلك، احتفلت سرايا القدس بعيد الأضحى على طريقتها الخاصة، ونشرت فيديو بعنوان: "عيد أضحى مبارك.. كل عام وأنتم بألف خير"، وأظهرت المشاهد بعض مقاتليها خلال عملية تصنيع صواريخ.

من جهتها، قصفت ألوية الناصر صلاح الدين، تموضعاً لجنود وآليات الاحتلال في محور "نتساريم" شمالي المحافظة الوسطى بقذائف الهاون، ونشرت مشاهد الاستهداف.

كما قصفت كتائب شهداء الأقصى، بوابل من قذائف الهاون، مقر القيادة والسيطرة وآليات العدو المتوغلة شرقي حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون.

واستهدف كتائب شهداء الأقصى آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي - 85" في محور القتال في الحي السعودي بتل السلطان غربي مدينة رفح.

وفي إطار التعاون بين مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، قصفت كتائب القسّام، بالاشتراك مع سرايا القدس، موقع "صوفا" العسكري الإسرائيلي في غلاف غزّة برشقة صاروخية.

وقصفت سرايا القدس، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي، في شمال شرقي مدينة خان يونس، برشقة صاروخية.

بدورها، قصفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم، آليات الاحتلال وقواته المتموضعة جنوب شرقي حي الزيتون بقذائف الهاون.

ويأتي ذلك بينما تواصل المقاومة في قطاع غزة التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ولاسيما في رفح، جنوبي القطاع، حيث تستمر الاشتباكات الضارية، بحسب ما أكده مراسل الميادين.

بدوها، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية في وقتٍ سابق، عن وقوع حادث صعب وقاسٍ في رفح، فجر اليوم، حيث قُتل 8جنود، بينهم ضابط، تابعين لسلاح الهندسة في "الجيش" الإسرائيلي احتراقاً، في جنوبي قطاع غزة.

وأكّد الإعلام الإسرائيلي أنّ حادثة اليوم في رفح هي الأصعب منذ حادثة خان يونس في 23 كانون الثاني/يناير الفائت التي قتل فيها 21 جندياً.

وفي التفاصيل التي أوردها موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي، فقد تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع على آلية من نوع "نمر"، ما أدى إلى انفجارها فوراً واشتعالها، واحتراقها كلياً مع الجنود الـ8 داخلها، ما أدى إلى مقتلهم فوراً.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّه تم استهدافها في حي تل السلطان غربي رفح أثناء تحركها، وأنّ "الجيش" استغرق ساعتين للوصول إليه.