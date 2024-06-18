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الثلاثاء 18 حزيران 2024 ساعة 06:37

في اليوم 256 للعدوان.. سبعة شهداء بقصف مخيم النصيرات والاحتلال يقتحم مدينة نابلس

في اليوم 256 للعدوان.. سبعة شهداء بقصف مخيم النصيرات والاحتلال يقتحم مدينة نابلس
وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات على مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين، وإصابة آخرين بجروح.

وقصف طائرات الاحتلال الحربية بشكل مكثف مناطق عدة في المحافظة الوسطى لقطاع غزة، خاصة مدينة دير البلح ومخيم البريج.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال الأحياء الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الاول الماضي، ما اسفر عن استشهاد 37.347 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 85372 آخرين.

الاحتلال يقتحم مدينة نابلس
وفجر اليوم ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وتمركزت في محيط المستشفى العربي التخصصي.
رقم : 1142303
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