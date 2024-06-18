بوتين: نقدر عاليا دعم كوريا الشمالية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

وقال بوتين في مقال لصحيفة "رودونغ سينمون" بعنوان "روسيا وكوريا الشمالية": تقاليد الصداقة والتعاون عبر السنين" نشر على موقع الكرملين على الإنترنت: "نقدر عاليا الدعم القوي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".



كما صرح الرئيس الروسي، بأن زعيم كوريا كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يتبع بثقة المسار الذي وضعه أسلافه وهو ما تم التأكد منه خلال زيارته لروسيا الاتحادية.



وأشار بوتين، إلى أن" الزعيم الحالي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الرفيق كيم جونغ أون، يتبع بثقة المسار الذي وضعه أسلافه - رجال الدولة البارزين وأصدقاء الشعب الروسي، الرفيقان كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل..".