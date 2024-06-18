الجيش الأمريكي يزعم استهداف الزعيم العالمي لداعش.. من هو؟!

وبينت الشبكة أن الحكومة الأمريكية حددت "عبد القادر مؤمن" كرئيس لفرع تنظيم داعش في الصومال، لكن مسؤولين أمريكيين اثنين قالا للشبكة إنه أصبح العام الماضي "الزعيم العالمي" للجماعة.



وأضافت القناة أن "تولي عبد القادر مؤمن لقيادة تنظيم داعش لم يكن معروفا على نطاق واسع"، وأنه خلف "أبو الحسن الهاشمي القرشي" الذي قتل بمعركة في سوريا أواخر عام 2022.



وفي 31 أيار/ مايو الماضي، ادعت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" تنفيذ غارة جوية ضد عناصر من تنظيم داعش في منطقة نائية، تقع على بعد 81 كيلومترا جنوب شرق مدينة بوساسو الصومالية، أسفرت عن مقتل 3 مسلحين، دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين.



وأكد ثلاثة مسؤولين أمريكيين للشبكة، أن مؤمن كان المستهدف في تلك العملية، على الرغم من عدم امتلاكهم تأكيدا على مقتله.



وتقول امريكا إن مؤمن مسؤول عن الهجمات القاتلة في جميع أنحاء الصومال على مدى العقد الماضي بما في ذلك اغتيال مسؤول قضائي في منزله عام 2019 والاستيلاء على مدينة في منطقة بونتلاند عام 2016 واحتلالها لمدة أشهر.



وفي عام 2016، أعلنته الولايات المتحدة إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص، قائلة إنه يشكل خطرا كبيرا لارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن المواطنين الأمريكيين أو الأمن القومي، أو السياسة الخارجية، أو الاقتصاد الأمريكي.



وقال اثنان من المسؤولين الأمريكيين إن تولي مؤمن منصب آخر زعيم عالمي لداعش لم يكن معروفا على نطاق واسع.