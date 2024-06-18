بوتين: الولايات المتحدة تسعى لفرض نظام استعماري جديد على العالم

وفي مقال لصحيفة نودون سينمون الكورية الديمقراطية بعنوان “روسيا وكوريا الشمالية.. تقاليد الصداقة والتعاون عبر السنين” قال بوتين: “إن الولايات المتحدة تريد فرض نظام على العالم وهو نظام دكتاتوري استعماري جديد”، مشيراً إلى أن الدول التي لا تتفق مع النهج الأمريكي تواجه ضغوطاً خارجية شديدة.



وأعرب بوتين عن تقديره لكوريا الديمقراطية في دعمها الثابت لروسيا بعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا واستعدادها للدفاع عن القضايا المشتركة، وقال: “إن روسيا تقدر عاليا دعم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الثابت للعملية الخاصة وتضامنها معنا في القضايا الدولية الرئيسية واستعدادها للدفاع عن الأولويات والآراء المشتركة في الأمم المتحدة”.



ويبدأ الرئيس الروسي اليوم زيارة إلى كوريا الديمقراطية وفيتنام، حيث من المنتظر توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وكوريا الديمقراطية.