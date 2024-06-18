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الثلاثاء 18 حزيران 2024 ساعة 08:46
القسام تدك مقر قيادة العدو جنوب حي تل السلطان في مدينة رفح
واستهدفت كتائب القسام دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه" بقذيفتي "الياسين 105" في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
كما دكت كتائب القسام قوات العدو المتمركزة جنوب شرق وجنوب غرب حي تل السلطان في مدينة رفح بقذائف الهاون.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1142323
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