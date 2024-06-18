السفير الإيراني لدى الرياض يلتقي ولي العهد السعودي

إسلام تايمز (إيران) - التقی سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الرياض "علي رضا عنايتي"، ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود" في مشعر منی.