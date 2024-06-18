وزير خارجية مالي: نرغب بتقوية قدراتنا العسكرية بمساعدة روسيا

ولفت ديوب في مقابلة مع وكالة نوفوستي إلى أن حكومة بلاده تناقش مع الجانب الروسي برامج شراء المعدات العسكرية.



وحول زيارة قام بها مؤخراً وفد روسي برئاسة نائب وزير الدفاع إلى مالي أوضح ديوب أن هذه الزيارة تعكس رغبة مالي في تسريع تنفيذ خطة بناء وتعزيز القدرات العسكرية والدفاعية الوطنية وهي بمثابة استمرار للحوار من أجل تعزيز الشراكة العسكرية الاستراتيجية بين البلدين.



وبين ديوب أن هذا التعاون يقوم على تعزيز الإمكانات القتالية لقوات الدفاع والأمن في مالي من أجل تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، وكذلك برنامج شراء المعدات العسكرية.