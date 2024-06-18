لجان المقاومة: استهداف عناصر تأمين المساعدات تعبير عن نية الاحتلال تشديد حرب التجويع

وشدّدت اللجان، في بيان، على أنّ هذه الحرب ما كانت لتستمرّ أو تتم إلا بدعم وموافقة من الولايات المتحدة الأميركية، موضحةً أنّ استهداف الاحتلال هؤلاء العناصر يمثّل جريمة حرب جديدة، تعكس وحشية "جيش" الاحتلال وقادته وفاشيتهم.



كما أكدت أنّ كل السياسات الإجرامية الإسرائيلية - الأميركية لن تفلح بتركيع الشعب الفلسطيني وإخضاعه، ولن تزيده إلا إصراراً على هزيمة الاحتلال، ومعاقبته على جرائمه ونازيته.



ويأتي البيان الذي أصدرته لجان المقاومة في فلسطين بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي التجار وعناصر تأمين البضائع، في شرقي مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد 8 منهم.



وجاء استهداف هؤلاء العناصر بينما يتعمّد الاحتلال تجويع أهل القطاع، ضمن حرب الإبادة التي يشنّها ضدّهم. وفي هذا السياق حذّر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، قبل أيام، من أنّ استمرار الحرب يجعل توصيل المساعدات الغذائية في القطاع "أمراً مستحيلاً".



وأبدى البرنامج خشيته أن يشهد جنوبي غزة قريباً مستويات الجوع الكارثية نفسها التي تم تسجيلها سابقاً في المناطق الشمالية، مشيراً إلى أنّ الخسائر في صفوف المدنيين مدمّرة، مع تصاعد القتال في جنوبي القطاع ووسطه.