السودان..معارك ضارية بمحيط قاعدة استراتيجية للدعم السريع

وأكدت المصادر "أن المعارك ما زالت مستمرة قرب المنطقة التي تبعد نحو 120 كيلومترا شمال مدينة الفاشر عاصمة الولاية، وتمثل هذه المنطقة الواقعة في الصحراء قاعدة إمداد لوجستي مهمة لقوات الدعم السريع".



كما اشار موقع "الجزيرة" عن مصادر في الجيش السوداني "أن الجيش كبد قوات الدعم السريع خسائر وصفها بالفادحة في الأرواح والمعدات، وتمكن من إزالة عدد من دفاعات الدعم السريع في منطقة جبرة جنوب الخرطوم المحيطة بسلاح المدرعات".



وأكدت مصادر عسكرية سودانية بأن "محيط سلاح المدرعات التابع للجيش في منطقة جبرة جنوبي الخرطوم يشهد منذ فجر اليوم معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع التي حاولت الاستيلاء على عدد من المدرعات، وإن الجيش تعامل مع الهجوم باستخدام المدفعية الثقيلة لإيقاف تقدم قوات الدعم السريع وأنهم قد طردوا من داخل منازل المواطنين والأعيان في مدينة جبرة.



بدوره، أكد عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة ثقته في "تحقيق النصر الكامل في معركة الكرامة" بين الجيش وقوات الدعم السريع معربا عن تفاؤله بعودة الوطن إلى كامل عافيته، مشددا على وحدة الوطن وتحقيق الحرية والسلام والعدالة.



ومن جانب أخر، شدد قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن قواته لن تتهاون في الدفاع عن نفسها ضد الجيش.



وادعى حميدتي انه مستعد لدعم جميع المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى تحقيق السلام الشامل واستعادة المسار الديمقراطي في السودان، متهما في الوقت ذاته الجيش بالانسحاب من مفاوضات السلام.



يذكر أن النزاع الدائر منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد أكثر من 8 ملايين، وفقا لتقارير الأمم المتحدة.