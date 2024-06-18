تضامن دولي واسع مع فلسطين خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة

وشهد المؤتمر تضامناً دولياً كبيراً مع فلسطين في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أكدت خطابات ممثلي الدول المشاركة على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي والالتزام ببنود الاتفاقية التي تطالب بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم من ضمن الفئات الأكثر تضرراً جراء الحرب.



يذكر أن المحور الرئيسي لأعمال الدورة الـ 17 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة في نيويورك دار حول إعادة التفكير في إدراج الإعاقة بالمنعطف الدولي الحالي وقبل قمة المستقبل.



تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي اتفاقية ملزمة قانوناً ودخلت حيّز التنفيذ في الـ 3 من أيار 2008، وانضمت إليها 190 دولة وتمثل أساساً للجهود الرامية إلى تعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل والمتساوي بجميع حقوق الإنسان بالنسبة لكل الناس.