إصابة عنصر في البحرية الفيليبينية بجروح خطرة إثر حادث التصادم مع خفر السواحل الصينيين

وكانت قد اتهمت الحكومة الفلبينية، أمس الاثنين، سفنا صينية بالاصطدام بمراكبها وإلحاق الضرر بها في بحر الصين الجنوبي قبالة جزيرة سيكوند توماس المرجانية.



وذكرت القوة الفلبينية الوطنية الخاصة في بحر الفلبين الغربي في بيان رسمي، أن "سفناً تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي وخفر السواحل الصيني والميليشيا البحرية الصينية قاموا بمناورات خطرة واصطدمت (بمراكب فلبينية) وقامت بسحبها".



ومن جانبه أعلن خفر السواحل الصيني، في وقت سابق، عن تصادم بين سفينتين صينية وفلبينية قبالة جزيرة سكند توماس شول في بحر الصين الجنوبي.



وأضاف أن "سفينة النقل والإمداد الفلبينية تجاهلت التحذيرات الجادة والمتكررة من الصين".



وأشار خفر السواحل الصيني إلى أن "السفينة اقتربت عمدا وبشكل خطير من السفينة الصينية بطريقة غير مهنية، مما أدى إلى وقوع التصادم".