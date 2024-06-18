حركة أنصار الله الأوفياء ترد على إدراجها بقائمة الإرهاب الأمريكية

وأكدت الحركة في بيانها اليوم الثلاثاء "إن وصف الشيخ الغراوي وحركتنا المجاهدة بالإرهاب ما هو إلا اعتراف ضمني بنضالنا البطولي ودفاعنا الشريف عن حقوق الشعوب المستضعفة، ودليل على إن الشيخ حيدر الغراوي وحركتنا المجاهدة يمثلون رموزا للشجاعة والكرامة، وقد واجهنا التحديات والتضحيات بقلوب مؤمنة وعزيمة لاتلين وإن اتهامنا بالإرهاب ليس سوى وسام شرف وعز يعلقه التاريخ على صدورنا، تأكيدا على إننا على الطريق الصحيح في الدفاع عن قضايا أمتنا العادلة".

واضافت الحركة : "إننا نعتبر هذه التسمية إعترافا بقوة تأثيرنا وإصرارنا على مقاومة الظلم والاستبداد، وإن هذه المحاولات اليائسة لتشويه سمعتنا لن تزيدنا الا اصرارا وعزيمته على مواصلة نضالنا المشروع".

وأكدت الحركة دعمها الكامل لأمينها العام، مضيفة "نعبر عن ثقتنا الكبيرة به وندعو كل الأحرار العالم إلى رفض هذه الاتهامات الباطلة والوقف بجانب الحق والعدالة".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها صنفت حركة “أنصار الله الأوفياء” العراقية وأمينها العام على قوائم الإرهاب. وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أن حركة أنصار الله الأوفياء متحالفة مع إيران وتمثل جزءا من المقاومة الإسلامية بالعراق.