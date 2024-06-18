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الثلاثاء 18 حزيران 2024 ساعة 14:22

فرنسا تلغي قرار منع "إسرائيل" من حضور معرض دولي للأسلحة

فرنسا تلغي قرار منع "إسرائيل" من حضور معرض دولي للأسلحة
وذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أنّ المحكمة التجارية في باريس زعمت أن منع هذه الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض يعدّ "تمييزياً، وبالتالي يجب أن ينتهي".
 
يُذكر أنّ باريس فرضت حظراً على "إسرائيل" في 15 حزيران/يونيو الجاري يقضي بمنعها من عقد صفقات أسلحة في معرض "يوروساتوري 2024"، وذلك بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
 
وأتى هذا القرار حينها مُكملاً لقرارٍ سابق كانت السلطات الفرنسية قد أصدرته، ويقضي بإلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في المعرض المقرر في 17 حزيران/يونيو الجاري في مدينة فيلبانت قرب باريس، وذلك في أعقاب العملية الإسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزّة.
 
وأشار موقع "إسرائيل هيوم" الإسرائيلي إلى أنّ بعض ممثلي الشركات الإسرائيلية كانوا يستعدون للمغادرة إلى فرنسا في وقتٍ مبكر من يوم  الأحد 16 حزيران/يونيو الجاري. وبعد قرار المحكمة في فرنسا، قاموا بإلغاء رحلتهم.
 
وكان الموقع قد نقل عن "مسؤول كبير" في صناعة الأسلحة الإسرائيلية قوله إنّ قرار باريس يشكّل "ضربة قوية للصناعات العسكرية الإسرائيلية"، مُشدّداً على أهمية اللقاءات الدولية وقيمتها العالية بالنسبة إلى الشركات، كما أوضح أنّ قرار منع المشاركة الإسرائيلية "يظهرها منبوذة، ناهيك بالاستثمارات المالية التي ذهبت هباءً في الاستعدادات للمشاركة في هذا المعرض".
رقم : 1142382
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