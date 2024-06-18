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الثلاثاء 18 حزيران 2024 ساعة 14:41

إعلام إسرائيلي: حديث "الجيش" عن تفكيك كتائب حماس في رفح كلام فارغ

إعلام إسرائيلي: حديث "الجيش" عن تفكيك كتائب حماس في رفح كلام فارغ
وأكد عضو "الكنيست" عن هذا الحزب عميت هاليفي في مقابلة إذاعية، منتقداً أداء "جيش" الاحتلال، أنّ الحديث عن "تفكيك كتائب رفحكلام فارغ"، مضيفاً أنّ "رئيس هيئة الأركان العامة لا يقول الحقيقة".
 
وقال إنّ "الحكومة حددت أهداف السياسة، وأتى رئيس الأركان، وأتى رئيس الشاباك، وأتت جهات الاختصاص، وكان عليهم وضع خطة لتحقيق الهدف"، موضحاً أنّ النتيجة لم تؤدِ إلى تفكيك كتائب المقاومة في رفح.
 
وأضاف هاليفي: "عندما يقول رئيس الأركان أنه فكك 18 كتيبة لحماس، فهو لا يقول الحقيقة"، مشيراً إلى أن "على رئيس الأركان ورئيس شعبة العمليات أن يسألا نفسيهما: لماذا لا ينجحان؟ وأن يغيرا الخطة العملانية".
 
وشدّد عضو "الليكود" على أنّ الخطة الحالية لا تعمل، مطالباً الحكومة والجهات الأمنية لدى الاحتلال بـ"تحضير خطة أخرى".
 
وفي السياق نفسه، أكّدت القناة "الـ12" الإسرائيلية نقلاً عن مصادر عسكرية، قبل يومين، أنّ المقاومة الفلسطينية "لا تزال تخوض الحرب في قطاع غزّة، وهي قادرة على إلحاق الأذى بجنود الجيش الإسرائيلي".
 
وقالت المصادر إنّ "الجيش" يُواجه صعوبةً في القضاء على كتائب القسام في رفح جنوبي قطاع غزّة، وقد يُنهي العملية العسكرية من دون تحقيق أهدافه.
رقم : 1142385
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