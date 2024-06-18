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الثلاثاء 18 حزيران 2024 ساعة 18:04

'قائد عسكري إفتراضي' سيقود ساحات المعارك والحروب!

وفقا لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية، فإن خبراء من جامعة الدفاع الوطني التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، قالوا: "إن الذكاء الاصطناعي المطور يمكنه محاكاة سلوك قائد معين بناء على تحليل طريقة تفكيره والخبرة وكذلك الصفات الشخصية بما في ذلك العيوب، بالإضافة إلى ذلك، يمكنه تعديل الخصائص الشخصية لـ"القائد العسكري الافتراضي" بناء على الطلب.
 
ومن شأن التطوير الجديد مساعدة الجيش الصيني في إجراء مناورات عسكرية أكثر واقعية في بيئة افتراضية للتعويض عن النقص في ضباط الجيش الصيني رفيعي المستوى الذين لا يمكن تجنيدهم دائما للمشاركة في مثل هذه التدريبات.
 
مع ذلك، قال الخبراء الصينيين: "إن الذكاء الاصطناعي الصيني، على عكس منافسه الأمريكي، لا يستطيع العمل كمساعد لقائد العملية فحسب، بل ويمكنه أيضا توجيه العمليات القتالية بشكل مستقل".
 
والجدير ذكره أن بوابة Defense One كانت قد أفادت في وقت سابق بأن أفراد قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات البرية الأمريكية يتدربون على استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريبات للتأثير المعلوماتي والنفسي على العدو.
 
وبحسب البوابة فإن الجيش الأمريكي يتدرب على استخدام برنامج Ghost Machine الخاص القادر على تقليد صوت قائد الجيش العسكري للعدو الذي يدعو إلى الاستسلام أو ينشر معلومات كاذبة أخرى نيابة عنه بناء على عينات متاحة من صوته.
رقم : 1142403
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