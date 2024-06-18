هوكستين من بيروت: لوقف التصعيد ومنع توسع الحرب.. الوضع عند الحدود في غاية الخطورة

وقال هوكستين، عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إنّ "النزاع حول جانبي الخطّ الأزرق استمرّ طويلاً، ومن مصلحة الجميع وقفه"، مضيفاً "الجميع معني بحل الأمر دبلوماسياً".

ووصف الوضع في لبنان بـ "الدقيق جداً"، معتبراً أنّ "النزاع ذهب إلى حدٍ بعيد".

وأضاف أنّ وقف إطلاق النّار في غزة ينهي الحرب و"يفتح المجال للحلول الدبلوماسية، وهذا قد يضع أيضاً حداً للنّزاع على طول الخط الأزرق"، مؤكداً أنّ التّهدئة على الحدود ستسمح بعودة السكان إلى جنوبي لبنان.

وأوضح هوكستين أنّ المحادثات الّتي أجريتها اليوم في بيروت، وأمس في كيان الاحتلال، "هدفها تجنّب التّصعيد أكثر وتوسعة الحرب".

وبحث المبعوث الأميركي مع بري، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان، ليزا جونسون، الوضع جنوبي لبنان، لافتاً إلى وجود مبادرة لوقف اطلاق النار في غزة تتضمن طلاق سراح الأسرى.

وقال هوكستين بشأن هذه المبادرة أنها "حظيت بموافقة من إسرائيل ومصر وقطر، وحماس عليها أن تقول إذا وافقت على المبادرة"، مشيراً إلى أنّ وقف إطلاق النار سينسحب أيضاً على لبنان.