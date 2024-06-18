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الثلاثاء 18 حزيران 2024 ساعة 19:03

مجازر الاحتلال ترفع حصيلة شهداء غزة.. وجهات رسمية تحذّر من تفشي "الكوليرا" والمجاعة

مجازر الاحتلال ترفع حصيلة شهداء غزة.. وجهات رسمية تحذّر من تفشي "الكوليرا" والمجاعة
وسجّلت، في تقريرها الإحصائي اليومي، ارتكاب الاحتلال 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 25 شهيداً و80 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
 
وذكّرت الوزارة أنّ  عدداً من الشهداء لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. 
 
ويُشار إلى أنّ هذه الإحصائية تشمل الضحايا الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع وتمّ تسجيلهم رسمياً.
 
وفي هذا السياق، أكد الدفاع المدني الفلسطيني أنّه لم يتمكن من انتشال جثامين شهداء في الحي السعودي برفح، جنوبي القطاع، بسبب القصف الإسرائيلي.
 
وشهد قطاع غزة، في اليوم 256 من حرب الإبادة الجماعية، قصفاً إسرائيلياً طال العديد من مناطقه وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء، بينهم أطفال.
 
وقال مصدرإنّ قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف الحي السعودي ومناطق تل السلطان غربي مدينة رفح.
 
وبعد مجازر ارتكبها في المنطقة الوسطى فجراً، أفاد المراسل أنّ الاحتلال جدّد القصف المدفعي على بلدة المغراقة شمالي مخيم النصيرات.
 
وأضاف أنّ  مستشفى العودة في النصيرات استقبل 5 شهداء و15 جريحاً من جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في وسط قطاع غزة وجنوبيه.
 
وتحدث مصدر عن ارتقاء شهيد وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي من طائرة مسيّرة على وسط مدينة غزة.
 
واستهدف قصف الاحتلال عناصر تأمين المساعدات وقوافل البضائع ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء.
 
وعلى صعيد الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع من جراء العدوان والحصار الإسرائيليين، أعرب الهلال الأحمر عن مخاوفه من انتشار مرض "الكوليرا" بسبب المياه الملوثة في غزة.
 
وفي إطار الأزمة الإنسانية، حذّر المكتب الإعلامي الحكومي، بدوره، من أنّ القطاع يتجه بشكل متسارع إلى المجاعة، مشدداً على أنّ الاحتلال والإدارة الأميركية يمنعان المساعدات.
 
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي بـ "تدخل دولي فوري وعاجل لوقف هذه الجريمة".
رقم : 1142413
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