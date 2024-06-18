مصرع واصابة العشرات بحريق في مستشفى بايران

وقال صادق نياركي، رئيس قضاء محافظة كيلان، للتلفزيون الإيراني، إنه نتيجة هذا الحادث، توفي ثمانية أشخاص تم إدخالهم إلى وحدة العناية المركزة وتم نقل 120 مصابا إلى مراكز طبية أخرى.

وبعد ساعة أعلن عن ارتفاع عدد القتلى إلى 9 أشخاص.

وصرح رئيس إدارة الإطفاء وخدمات السلامة في رشت، بأن الحريق بدأ من الطابق السفلي، لكنه لم يذكر سبب الحادث.

وبحسب التقارير، فقد تم احتواء الحريق بعد ثلاث ساعات.

وأعلن رئيس جامعة جيلان الطبية، محمد تقي آشوبي، وفاة 9 مرضى إثر حريق في مستشفى "قائم" بمدينة رشت، وقال إنه وقت وقوع الحادث، تم إدخال 142 مريضا إلى مستشفى الجامعة، وتم توزيعهم على مستشفيات أخرى.

وأضاف أن الحريق بدأ من غرفة UPS والتمديدات الكهربائية للطوارئ في الطوابق السفلية، وأن الخبراء يحققون في الأمر بالتفصيل.