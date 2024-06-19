غواصات نووية روسية أطلقت صواريخ على أهداف في بحر بارنتس خلال تدريبات بحرية

ويُشار إلى أن إطلاق الصواريخ تم تنفيذه وفق خطة التدريب القتالي لقوات الأسطول الشمالي ضمن أنشطة السيطرة خلال فترة التدريب الشتوي.



وبحسب بيان للأسطول، "تم إصابة موقع مستهدف معقّد يحاكي مفرزة من سفن الإنزال لعدو وهمي بنجاح بصواريخ كروز كاليبر وجرانيت على مسافة حوالي 170 كيلومترًا".



وأكدت وزارة الدفاع في الروسية أنّه وفقًا لبيانات المراقبة الموضوعية، تم الانتهاء من التدريبات القتالية بنجاح، وأكدت الأسلحة الصاروخية المستخدمة مرة أخرى خصائصها المتأصلة وموثوقيتها العالية.



وأشارت إلى أنه تم إغلاق منطقة إطلاق النار مسبقًا أمام رحلات الشحن والطيران المدنية.



وتم تنفيذ التدريبات القتالية من قبل سفن أسطول كولا المكون من قوات غير متجانسة من الأسطول الشمالي.