بوتين خلال لقائه كيم: وثيقة تأسيسية جديدة للعلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية باتت جاهزة

بدوره، ذكر كيم جونغ أون أنّ العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ تدخل طور ازدهار جديد، مؤكدًا على "دور روسيا في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي في العالم".



وفي وقت سابق، انطلقت القمة بين الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية بحفل افتتاحي في بيونغ يانغ وسط حضور شعبي حاشد، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية.



وأمس، وصل الرئيس الروسي إلى كوريا الشمالية في زيارة دولة، وفق ما أعلن الكرملين.



وفي وقت سابق أعرب الرئيس الروسي في مقال له نشرته وسائل إعلام كورية شمالية، عن دعمه الكامل لحليفته كوريا الشمالية، مسلطا الضوء على دعم بيونغ يانع القوي لحرب روسيا في أوكرانيا وتعزيز العلاقات، كما تحدث عن سياسات أميركا.