الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 19 حزيران 2024 ساعة 08:41

لقاء رئيس الوزراء القطري مع قادة حماس بالدوحة

لقاء رئيس الوزراء القطري مع قادة حماس بالدوحة
وأضافت المصادر أن اللقاء يأتي في إطار جهود الدوحة للتوصل إلى انفراجة في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده ما تزال تعمل مع الوسطاء لتضييق الفجوات في محادثات وقف إطلاق النار.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي عقده مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في مقر الخارجية، أن مصر وقطر على وجه التحديد تعملان لسد الفجوة المتعقلة بمقترح الصفقة، لكن القرار يعود لحماس التي تواصل رفع سقف مطالبها، وفق تعبيره.

من جانبها، قالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى إن واشنطن تضغط على الشركاء الرئيسيين للقيام بما في وسعهم لحمل حماس على قبول مقترح وقف إطلاق النار.

وأضافت ليف في جلسة استماع بالكونغرس أن الوساطة القطرية أمر بالغ الأهمية، وأن الوسطاء القطريين عملوا دون كلل من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى في غزة. وشددت على أن بلادها تسعى إلى إنهاء الصراع والبناء على ظروف الأمن الدائم لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

والثلاثاء الماضي، سلمت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى الوسطاء الرد على مقترح كيان الاحتلال المتكون من 3 مراحل الذي عرضه بايدن نهاية مايو/أيار الماضي.
 
رقم : 1142533
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حكومة نتنياهو يهاجمها ربيع "اسرائيلي" يطالب برحيلها
حكومة نتنياهو يهاجمها ربيع "اسرائيلي" يطالب برحيلها
حرب المياه تلوح بالأفق بين المغرب والجزائر
حرب المياه تلوح بالأفق بين المغرب والجزائر
19 حزيران 2024
حل حكومة الحرب التابعة للكيان الصهيوني... کيف سيكون مستقبل قيادة الحرب؟
حل حكومة الحرب التابعة للكيان الصهيوني... کيف سيكون مستقبل قيادة الحرب؟
19 حزيران 2024
الإنتخابات الرئاسية في إيران.. تجسيد عملي للسيادة الشعبية الدينية
الإنتخابات الرئاسية في إيران.. تجسيد عملي للسيادة الشعبية الدينية
18 حزيران 2024
إحصائيات "حزب الله" عن فرار المستوطنين الصهاينة
إحصائيات "حزب الله" عن فرار المستوطنين الصهاينة
18 حزيران 2024
"أنصار الله".. القبض على شبكة التجسس التابعة للموساد ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية؟
"أنصار الله".. القبض على شبكة التجسس التابعة للموساد ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية؟
18 حزيران 2024
ما هي مهمة السفيرة الأمريكية الخاصة في العراق؟
ما هي مهمة السفيرة الأمريكية الخاصة في العراق؟
18 حزيران 2024
الحرب الاقتصادية بين صنعاء وعدن... خيوط متشابكة بأيدٍ أجنبية جديدة
الحرب الاقتصادية بين صنعاء وعدن... خيوط متشابكة بأيدٍ أجنبية جديدة
15 حزيران 2024
ما هي عواقب حرب الكيان الصهيوني مع حزب الله في لبنان؟
ما هي عواقب حرب الكيان الصهيوني مع حزب الله في لبنان؟
15 حزيران 2024
سلامي: إيران في أحسن أحوالها من حيث القوة.. ولديها تأثير عالمي
سلامي: إيران في أحسن أحوالها من حيث القوة.. ولديها تأثير عالمي
15 حزيران 2024
قائد الثورة الإسلامیة يحث على المشاركة الواسعة في الانتخابات
قائد الثورة الإسلامیة يحث على المشاركة الواسعة في الانتخابات
15 حزيران 2024
إيران: رسالة من قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي إلى حجاج بيت الله الحرام
إيران: رسالة من قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي إلى حجاج بيت الله الحرام
15 حزيران 2024
مسيرات مليونية كبرى في صعدة إسنادا لفلسطين
مسيرات مليونية كبرى في صعدة إسنادا لفلسطين
14 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إحصائيات "حزب الله" عن فرار المستوطنين الصهاينة
ما هي عواقب حرب الكيان الصهيوني مع حزب الله في لبنان؟
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي