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الأربعاء 19 حزيران 2024 ساعة 09:36

إصابة فلسطينيين اثنين واعتقال 29 خلال اقتحام الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

إصابة فلسطينيين اثنين واعتقال 29 خلال اقتحام الاحتلال مناطق بالضفة الغربية
وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص، فيما اقتحمت قرية جيوس شرق المدينة واعتقلت 8 فلسطينيين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وبلدة الظاهرية جنوبها، ومخيم عسكر الجديد شمال شرق مدينة نابلس وقرية بيت إيبا غربها، وبلدة طمون جنوب طوباس، وداهمت المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها ثم اعتقلت 21 فلسطينياً بينهم أسيران محرران.

وكان 6 فلسطينيين أصيبوا واعتقل 25 آخرون أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق عدة من الضفة الغربية.
رقم : 1142546
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