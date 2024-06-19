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الأربعاء 19 حزيران 2024 ساعة 11:03

أوجي: تصدينا لهجمات تخريبية في قطاعي البنزين والنفط

أوجي: تصدينا لهجمات تخريبية في قطاعي البنزين والنفط
وفي الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الاربعاء، قدم وزير النفط الايراني "جواد اوجي" تقريرا استعرض فيه مؤشرات أداء الانتاج النفطي من البنزين والديزل في فترة حكومة الشهيد اية الله رئيسي.

وأشار اوجي الى ان قطاع النفط في حكومة الشهيد اية الله رئيسي واجه العديد من العقبات الداخلية والعقوبات الخارجية المفروضة ،مضيفا بانه وعلى الرغم من ذلك الا ان هذه الحكومة  وفي سنوات خدمتها الثلاث، وبفضل الله والجهوده الجبارة على مدار الساعة، شهد القطاع النفطي اليوم قفزة في صادرات النفط وتحصيل مطالبات البلاد.

وصرح وزير النفط الايراني بأنه رغم فرض أكثر من 600 عقوبة جديدة على تصدير المنتجات النفطية والبتروكيماوية، إلا ان انتاج ايران من النفط الخام حقق زيادة بأكثر من مليون و 400 الف برميل وتمت متابعة إبرام عقد الاستثمار بجدية فيما يتعلق بالمقاولين المحليين.كما تضاعف حجم صادرات البلاد النفطية ثلاث مرات مقارنة ببداية عمل الحكومة، كما زاد تحصيل الدخل من النقد الأجنبي. 

كما بيّن انه ومع الإجراءات التي اتخذتها حكومة الشهيد اية الله رئيسي في مجال صناعة النفط ومد السكك الحديدية في مجال تصدير النفط والمنتجات الزراعية،فان أي حكومة تصل الى السلطة في أمريكا لا يمكنها منع تصدير وإنتاج النفط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع وزير النفط بان تعزيز البنية التحتية الدفاعية للبلاد وزيادة إنتاج الغاز كان من بين القضايا المهمة الأخرى التي أولتها وزارة النفط الاهتمام، بحيث تمت إضافة أكثر من 50 مليون متر مكعب الى إنتاج البلاد من الغاز خلال السنوات الثلاث الماضية.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط خلال هذه السنوات الثلاث الماضية، اوضح اوجي بأنه تم  زيادة 27 ألف برميل في طاقة المصافي ، زيادة 40% في مخزون الغاز الطبيعي ومضاعفة تصدير غاز البترول المسال وإمدادات الغاز لـ 50 مدينة و6700 قرية و210 آلاف وحدة صناعية و20 محطة كهرباء.

واضاف وزير النفط أن هذه الإجراءات ادت الى جعل النمو الاقتصادي لقطاع النفط والغاز أعلى من جميع القطاعات الاقتصادية خلال ثلاث سنوات متتالية بحيث بلغ النمو الاقتصادي لهذا القطاع 20% العام الماضي وفقا لتقرير مركز الإحصاء، لافتا الى انه تم الوصول الى هذه النقطة من خلال استكمال وتشغيل 155 مشروعا نصف مكتمل خلال العامين الماضيين مع الأخذ في الاعتبار القدرة الداخلية.

وعلاوة على ذلك، تم تدشين المنصة الـ 11 في حقل بارس الجنوبي بطاقة انتاجية بمقدار 50 مليون برميل يوميا، وتدشين المرحلة الثانية من مصفاة ابادان بطاقة انتاجية بمقدار 210 آلاف برميل يوميا.

كما اشار اوجي الى توقيع عقد بقيمة 23 مليار دولار لتطوير الحقول المشتركة والمستقلة خلال هذه السنوات الثلاث، وهو ضعف العقود التي أبرمت في السابق.كما تم البدء ببناء مصافي النفط وتم القيام باستثمارات لتحسين نوعية وكمية المصافي القائمة وايضا تم تحقيق الزيادة في الطاقة الإنتاجية لمنتجات المصافي والمكثفات، كما واجهت وزارة النفط في شتاء العام الماضي العملية التخريبية عبر تفجير خطوط الأنابيب ولم تسمح بانقطاع إمدادات الغاز عن البلاد في فصل الشتاء.
رقم : 1142565
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