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الأربعاء 19 حزيران 2024 ساعة 11:11
الاحتلال الصهيوني يعتقل 90 فلسطينيا خلال أيام عيد الأضحى
وقال نادي الأسير الفلسطيني: ان الاحتلال اعتقل اليوم 35 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الاحتلال نفذ 9280 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1142567
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