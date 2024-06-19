الاحتلال الصهيوني يعتقل 90 فلسطينيا خلال أيام عيد الأضحى

وقال نادي الأسير الفلسطيني: ان الاحتلال اعتقل اليوم 35 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الاحتلال نفذ 9280 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.