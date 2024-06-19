روسيا تعد قراراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مكافحة الاستعمار الجديد

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المصدر قوله: “نعمل اليوم مع أصحاب التفكير المماثل على مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول موضوع مكافحة الاستعمار الجديد الذي يعد أحد الموضوعات الرئيسية التي تولي وزارة الخارجية لها أهمية كبيرة”.



وأضاف المصدر: “إن موضوع مكافحة الاستعمار الجديد حظي بتفهم واهتمام لدى دول الأغلبية العالمية في ظل واقع العالم الحديث”، لافتاً إلى أن مشاركة أكثر من 30 دولة في المنتدى الدولي للأحزاب بصيغة مجموعة بريكس والدول الشريكة لها في مدينة فلاديفوستوك الروسية تعد دليلاً على إدراك أن هذه القضية ينبغي حلها من خلال الجهود المشتركة”.



وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف الذي يترأس كذلك حزب روسيا الموحدة دعا خلال مشاركته في منتدى فلاديفوستوك إلى إنشاء سجل للخسائر الناجمة عن جرائم الحقبة الاستعمارية، وكذلك عن الاستعمار الجديد للمطالبة بدفع التعويضات.