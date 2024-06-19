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الأربعاء 19 حزيران 2024 ساعة 12:00

ريابكوف: انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو لن يحدث أبداً

ريابكوف: انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو لن يحدث أبداً
وقال ريابكوف في مقابلة مع وكالة تاس الروسية اليوم: “على الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن يفهم أن انضمام أوكرانيا إلى الحلف لن يحدث أبداً وعليه أن يفهم كذلك كيف تم الإعداد للقرار السيئ الذي اتخذ عام 2008 عندما كتب زعماء الحلف على أعلى مستوى أن أوكرانيا سوف تصبح عضواً في الحلف، وكان هذا هو السبب وراء معظم الأزمات التي نشهدها اليوم”.

وحول مؤتمر السلام المزعوم الذي عقد في سويسرا قال ريابكوف: “إن التجمع في سويسرا كان سيئاً ولم يكن على مستوى توقعات المنظمين والأمريكيين الذين يقفون خلفهم”.

وشدد ريابكوف على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع بشكل شامل خارطة الطريق لما يجب القيام به من أجل السلام.

وطرح الرئيس الروسي الأسبوع الفائت مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا تنص على وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة، وإعلان كييف قبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي وعسكري والتخلي عن طموح الانضمام لحلف الناتو وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح وتفكيك البنى التنظيمية للنازية.

في سياق متصل، أكد ريابكوف أن روسيا لن تبادر إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن ذلك يعد من بين عناصر ترسانة الرد اعتماداً على درجة التحدي، مشيراً إلى أن روسيا لا تستبعد أي خيارات.

ولفت ريابكوف إلى أن الغرب يسعى لتوفير الأساس القانوني لسرقة أرباح الأصول الروسية المجمدة لمساعدة النظام الأوكراني، مشيراً إلى أن هذا ببساطة هو مؤشر على الأخلاق التي تسيطر على النخب الغربية.

وبشأن الرد الروسي على مثل هذه الخطوة الغربية قال ريابكوف: “إن الرد قد يشمل إجراءات انتقامية ضد بعض الأصول الغربية لدى روسيا وقد يشمل إجراءات غير متماثلة أخرى، ومن بين ردود الفعل المطروحة على الطاولة أيضاً خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية”.
رقم : 1142580
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