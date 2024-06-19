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الأربعاء 19 حزيران 2024 ساعة 12:07

طهران تعلن إفشال دخول مجموعة ارهابية الى البلاد عبر منطقة سراوان

طهران تعلن إفشال دخول مجموعة ارهابية الى البلاد عبر منطقة سراوان
وقال أحمد علي كودرزي: "إن قوات حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان المتواجدة في الشريط الحدودي لمدينة سراوان، رصدت بواسطة اشرافها الاستخباراتي تحرك عدد من عناصر مجموعة إرهابية للدخول الى البلاد والقيام بأنشطة تخريبية".

وذكر أن الفرق العملياتية لحرس الحدود فاجأت عناصر المجموعة الإرهابية بجاهزيتها العملياتية والقتال قبل دخولها البلاد، وأضاف: "أن هذه المجموعة الإرهابية خططت لدخول البلاد من منطقتين في نفس الوقت، والذي تمع منعهم من خلال يقظة حرس الحدود وإطلاق النار عليهم عبر عمليتين منفصلتين، وتم توجيه ضربة ثقيلة عليهم".

وتابع هذا المسؤول الكبير في الشرطة: "قُتل اثنان من أفراد هذه المجموعة وتم اعتقال أحدهما".

وذكر العميد كودرزي أن أحد الأعضاء المعتقلين ادعى في اعترافاته أنه عضو في جماعة أنصار الفرقان الإرهابية، وذكر أنه تم العثور على كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخائر وعدد من الصمامات المتفجرة والعديد من الأجهزة اللاسلكية في حوزة هذه المجموعة الإرهابية.
رقم : 1142584
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