إجلاء آلاف الأهالي إثر حرائق غابات في ولاية نيو مكسيكو الأميركية

واندلع الحريقان الإثنين في منطقة ريفية على مسافة 90 دقيقة بالسيارة عن الحدود مع المكسيك. وطوق الحريقان بلدة رويدوسو حيث سارعت السلطات إلى إجلاء الأهالي.



واشارت الحاكمة ميشيل لوجان غريشام، الى انني "أحض بقوة أهالي رويدوسو والمناطق المحيطة على الحفاظ على الهدوء والتقيّد بالتعليمات الرسمية للمساعدة في تقليل المخاطر".



ولم يتم احتواء الحريقين اللذين أتيا على قرابة 80 كيلومترا مربعا وألحقا أضرارا بأكثر من 500 مبنى، بحسب أجهزة الإطفاء في نيو مكسيكو.



والحريق الأكبر الذي أُطلق عليه "ساوث فورك" انتشر بسرعة وب"شدّة" وترافق مع "حرارة شديدة" بحسب أحدث البيانات. وتخشى السلطات أن تعقّد الرياح القوية جهود الإطفاء.