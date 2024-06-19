اللواء سلامي: تمكنا من فرض قوتنا على العدو

وقال اللواء سلامي في تصريح له: لا يمكن أن نكون بلدا عظيما ونموذجا لعالم الإنسانية دون أن نكون في أعلى مستويات المعرفة. المهمة والفلسفة الرئيسية لثورتنا هي تغيير القواعد العالمية. تغيير النظام المعنوي للعالم يعتمد على القيم والفضائل الإلهية.