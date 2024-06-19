الصين تحذر بريطانيا من تداعيات عقوباتها على شركات صينية

ونقلت وكالة شينخوا عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله: “إن لندن أصرت على إدراج شركات صينية في أحدث جولة من الإجراءات القسرية المفروضة على روسيا، وذلك رغم احتجاجات الصين والخطوات الملموسة للدفع قدما لجهة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بكين ولندن”.



وشدد المتحدث على أن العقوبات البريطانية الأحادية ليس لها أساس في القانون الدولي، ولم تحصل على تفويض من الأمم المتحدة وهي بمثابة عمل نموذجي “للولاية القضائية طويلة الذراع”، داعياً الجانب البريطاني إلى الأخذ بعين الاعتبار المصالح الشاملة للتعاون الاقتصادي والتجاري على الصعيد الثنائي وتصحيح ممارساته الخاطئة على الفور والتوقف دون قيد أو شرط عن إدراج شركات صينية على قائمة العقوبات.



وأوضح المتحدث أن بكين ستعمل على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بكل قوة.