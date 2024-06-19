سوريا: شهيد في عدوان إسرائيلي استهدف موقعين في القنيطرة ودرعا

وكشف مصدر عسكري سوري، في تصريح لوكالة "سانا" الإخبارية الرسمية، أنّه "حوالى الساعة السابعة من صباح اليوم شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بالطيران المسيّر مستهدفاً موقعَيْن عسكرييْن لقواتنا المسلحة في ريفَي القنيطرة ودرعا".

وبيّن المصدر العسكري السوري أنّ العدوان الإسرائيلي على الموقعيْن أدى إلى استشهاد ضابط ووقوع بعض الخسائر المادية.

وكان مصدر في دمشق قد تحدّث عن عدوان استهدف موقعيْن في "عين النورية" بريف القنيطرة الشمالي، ومحيط "صيدا" في ريف درعا الغربي.

ولفت المصدر إلى أنّ هذه المنطقة المتداخلة بين القنيطرة ودرعا عادةً ما تشهد تحليقاً للطيران المسيّر الإسرائيلي، مضيفاً أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لذلك.

وذكر أنّه قبل يومين، أسقطت الدفاعات الجوية السورية إحدى المسيّرات الإسرائيلية، فوق المركز الإداري والخدمي للقنيطرة.

وفي 3 حزيران/يونيو الجاري، نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً على مدينة حلب السورية، أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية.

وأوضح، بيان الوزارة، أنه "حوالى الساعة 00:20 بعد منتصف ليل 6/3/ 2024، شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب، مستهدفاً بعض المواقع في محيط حلب، وأدّى العدوان إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع بعض الخسائر المادية".