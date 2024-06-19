اليمن: عدوان أميركي - بريطاني جديد على محافظة ريمة

واستهدف العدوان، بأربع غارات جوية المجمع الحكومي في مديرية الجبين، المركز الإداري للمحافظة غربي البلاد، للمرة الثانية خلال أسبوع.

يُذكر أن هذا الاستهداف هو الثاني للمجمع الحكومي في المحافظة، خلال أسبوع واحد، بعد استهداف التحالف له ولمبنى إذاعة ريمة في مديرية الجبين، في 13 حزيرانيونيو الجاري، فيما أكّدت وزارة الصحة في حكومة صنعاء أنّ العدوان الأميركي - البريطاني على إذاعة ريمة خلّف أضراراً كبيرة، وأدى إلى إصابة 5 مدنيين.

وكان التحالف قد شن في اليومين الماضيين عدداً من الغارات استهدف فيها مناطق متفرقة غربي اليمن، كما واستهدف مطار الحُديْدة الدولي ومرافقه بأكثر من 30 غارة، ليؤكّد مراسل الميادين في اليمن أنّ هذه هي المرّة الـ 13 التي يتعرّض فيها مطار الحُديْدة الدولي لعدوان منذ مطلع العام الحالي.

وتشنّ الولايات المتحدة الأميركية ومعها بريطانيا،عدواناً على اليمن، طال محافظاتٍ متفرّقة، بالتزامن مع استمرار عمليات القوات المسلحة اليمنية الداعمة لقطاع غزّة، في ظل العدوان الإسرائيلي.