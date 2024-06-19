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الأربعاء 19 حزيران 2024 ساعة 14:46

النيجر: هجوم يعطّل خط أنابيب نفط تموّله الصين

النيجر: هجوم يعطّل خط أنابيب نفط تموّله الصين
وقالت المجموعة المعروفة باسم "جبهة التحرير الوطني" إنها عطلت قسماً من خط الأنابيب "كإشارة تحذير للمجلس العسكري النيجيري" وفق تعبيرها.
 
وكان الهجوم وقع، الأحد، على بعد 10 كيلومترات من قرية سلكام في منطقة دوسو، جنوبي شرقي البلاد، مستهدفاً خط الأنابيب الذي يغطي ما يقرب من 2000 كيلومتر، ويربط حقل "أجاديم" النفطي في النيجر بساحل بنين.
 
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب 90 ألف برميل يومياً، وتهدف إلى تسهيل الصادرات بموجب صفقة بقيمة 400 مليون دولار مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية (China National Petroleum Corp - CNPC).
 
وتطالب الجبهة، التي تشكلت بعد وصول المجلس العسكري الانتقالي إلى السلطة في النيجر، بإلغاء صفقة النفط مع شركة النفط الوطنية الصينية، والعودة إلى النظام الدستوري، محذّرة من أنه "في حال فشل الأمر ستصاب جميع الأصول النفطية بالشلل".
 
في المقابل، لم تعلق حكومة النيجر وشركة تشغيل خط الأنابيب، "غرب أفريقيا للنفط" (ويبكو)، حتى الآن على ما جرى، فيما ذكرت مصادر أن الهجوم جاء على خلفية نزاع حدودي بين النيجر وبنين.
 
يذكر أن النيجر أعلنت الأسبوع الماضي إغلاق تدفق خط الأنابيب، بعدما هاجم مجهولون جنوداً يحرسون خط الأنابيب في منطقة دوسو، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص حينها.
رقم : 1142611
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