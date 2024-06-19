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الأربعاء 19 حزيران 2024 ساعة 18:11
المفوضية الأوروبية "تُوبّخ" فرنسا... ما السبب؟
وستكون هذه الأخبار بمثابة ضربة لماكرون لأن هذه هي المرة الأولى التي تعود فيها فرنسا إلى صندوق الإنفاق العام للاتحاد الأوروبي منذ وصوله إلى السلطة في عام 2017.
رقم :
1142623
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