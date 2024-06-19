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الأربعاء 19 حزيران 2024 ساعة 18:33

جنوب أفريقيا: سيريل رامافوزا يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لولاية ثانية

جنوب أفريقيا: سيريل رامافوزا يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لولاية ثانية
وأكد رامافوزا، الرئيس السابع المنتخب ديمقراطياً، خلال مراسم أداء اليمين أنه سيكون "مخلصاً لجمهورية جنوب أفريقيا".
 
تجدر الإشارة إلى أن رئيس المحكمة العليا، ريموند زوندو، أشرف على مراسم أداء اليمين الدستورية في حفل حضره العديد من رؤساء الدول والحكومات في العاصمة، بريتوريا. 
 
وكان أعضاء برلمان جنوب أفريقيا أعادوا انتخاب، سيريل رامافوسا، يوم الجمعة الماضي، رئيساً لولاية ثانية خلال الجلسة الأولى للهيئة التشريعية.
 
وحصل رامافوزا، زعيم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، على 283 صوتاً، متغلّباً على جوليوس ماليما من حزب "المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" الذي حصل على 44 صوتاً.
 
وتوصّل حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع عدد من الأحزاب أبرزها "التحالف الديمقراطي"، و"التحالف الوطني"، وحزب "إنكاثا" للحرية وغيرها.
رقم : 1142627
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