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الأربعاء 19 حزيران 2024 ساعة 18:35

"جيش" الاحتلال: مقتل 662 عسكرياً وإصابة 582 بجروح خطيرة منذ بدء الحرب

"جيش" الاحتلال: مقتل 662 عسكرياً وإصابة 582 بجروح خطيرة منذ بدء الحرب
كما كشف "الجيش"، عن إصابة 3860 عسكرياً منذ بداية الحرب، بينهم 1947 أُصيبوا خلال الهجوم البري على غزة.
 
ولفت إلى أنّ 378 ضابطاً وجندياً أصيبوا بجروح خطيرة، منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة، فيما لا يزال 239 عسكرياً يتلقون العلاج في إثر إصابتهم بمعارك غزة، 25 حالة منهم صعبة.
 
وأمس، كشفت وزارة الأمن الإسرائيلية، أنّ عدد الجنود المعوّقين الذين يعالجون في قسم إعادة التأهيل، تجاوز 70 ألفاً للمرة الأولى، بعد انضمام 8663 جريحاً منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
 
وأظهرت بيانات المؤتمر الطبي الإسرائيلي أنّه يتم إدخال أكثر من 1000 جريح كل شهر للعلاج في أقسام إعادة التأهيل، وأنّ 35% من المعوّقين في "جيش" الاحتلال، يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة.
 
يأتي ذلك فيما تواصل المقاومة إلحاق الخسائر البشرية الفادحة بـ"جيش" الاحتلال، على مختلف جبهات القتال، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. 
 
رقم : 1142628
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