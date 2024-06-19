إحالة عدد من قيادات حركة النهضة على الدائرة الجنائية لهذه التهم

وحسبما أفاد به الحبيب الترخاني في تصريحه لموزاييك، فإنّ دائرة الاتّهام العاشرة، تولّت إحالة المتهمين الآتي ذكرهم، راشد الخريجي، يوسف النوري أحمد المشرقي، رفيق بوشلاكة، ماهر زيد، محمد الصامتي، مقداد الماجري، بلقاسم حسن، محمد القوماني، عبد الله السخيري، موفق الكعبي، ومحمد شنينة على الدائرة الجنائية لمقاضتهم من أجل تهمتي ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض طبق احكام الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية.

ويتعلّق ملف القضية باجتماع لجبهة الخلاص في شهر رمضان من العام الماضي.