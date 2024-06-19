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الأربعاء 19 حزيران 2024 ساعة 19:42

اشتباكات السودان.. مطالب عربية بالتهدئة والعودة للحوار

اشتباكات السودان.. مطالب عربية بالتهدئة والعودة للحوار
 جاء ذلك في كلمة للسعودية، وأخرى باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال حوار تفاعلي عقده مجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في السودان، وفق مصدرين عربيين رسميين.
 
 وانعقد الحوار التفاعلي ضمن أعمال الدورة الـ56 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي بدأت الثلاثاء، وتستمر حتى 12 تموز المقبل.
 
 وفي كلمة السعودية، عبر مندوبها الدائم في الأمم المتحدة عبدالمحسن خثيلة عن "قلق المملكة حيال استمرار العمليات العسكرية في السودان، والمعاناة الناجمة عنها".
 
 وجدد خثيلة الدعوة إلى "ضرورة العودة للحوار تمهيدا للتوصل إلي حل سياسي يجنب الأشقاء ويلات الحروب".
 
 وفي سياق متصل، حثت دول مجلس التعاون الخليجي خلال الحوار التفاعلي، الأطراف في السودان على "ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف".
 
 وأكدت جوهرة السويدي، نائب المندوب الدائم لقطر بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي الذي ترأسه حاليا الدوحة، على أهمية الانخراط الجاد والفعال من قوات الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع مع مبادرات تسوية الأزمة، وفق بيان للخارجية القطرية، صدر مساء الثلاثاء.
رقم : 1142641
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